Патрушев: Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для миллионов палестинцев

Стремясь любой ценой удержать свое глобальное доминирование Запад запустил новый виток дестабилизации Ближнего Востока, действия Израиля в секторе Газа привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов проживающих в анклаве палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирных граждан.