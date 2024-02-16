Патрушев: Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для миллионов палестинцев

Стремясь любой ценой удержать свое глобальное доминирование Запад запустил новый виток дестабилизации Ближнего Востока, действия Израиля в секторе Газа привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов проживающих в анклаве палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирных граждан.
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