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Патрушев: Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для миллионов палестинцев

Стремясь любой ценой удержать свое глобальное доминирование Запад запустил новый виток дестабилизации Ближнего Востока, действия Израиля в секторе Газа привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов проживающих в анклаве  палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирных граждан.

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