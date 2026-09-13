Франция призвала снять санкции с Алишера Усманова

Франция выступила за снятие санкции с 73-летнего миллиардера Алишера Усманова.Как сообщает Euronews со ссылкой на неназванного французского дипломата, на встрече послов стран Евросоюза 14 сентября представители Франции и Словакии будут выступать за снятие санкций с основателя холдинга USM Усманова.
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