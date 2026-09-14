Paraguay: Taiwan’s most important test in Latin America

When the third Taiwan-Paraguay Technology Forum opened at Paraguay's Central Bank on Sept. 11, its theme was artificial intelligence.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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