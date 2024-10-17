Штаб Харрис потребовал от Fox News раньше закончить эмоциональное интервью

318 прочтений Сегодня Вице-президент США Камала Харрис превратила вопросы о почти четырех годах своего пребывания на посту в нападки на репутацию своего соперника-республиканца Дональда Трампа в бурном 25-минутном интервью в среду на телеканале Fox News.