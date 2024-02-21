Подмосковные информаторы рассказали 1,3 миллиона избирателей о видах голосования на выборах президента

Уже 1,3 миллиона жителей Подмосковья узнали больше о предстоящих выборах президента от информаторов. Они рассказывают о доступных формах голосования, ближайших избирательных участках, могут ответить на поступающие вопросы.
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