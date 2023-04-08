«Родина Медиа» сыграет с GOATS, команда Карасева встретится с командой Элджея. Расписание 3-го тура Лига Ставок Media Basket

8 апреля, суббота 14:05 «Родина Медиа» – GOATS 14:30 B1Box – «Родина Медиа» 14:55 GOATS – B1Box 16:00 Pena Team – Sayonara Boys 16:25 Karas Team – Pena Team 16:50 Sayonara Boys – Karas Team 18:45 Reality – Omanko 19:35 Hoops – Reality Примечание: время начала матчей – московское.
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