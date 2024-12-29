Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    С развитием информационных технологий уже можно не "вшивать чип". В Москве, когда проходил ЧМ-2018, в метро задержали...Россия становится...
  • Игорь Кузнецов
    Интересная история: В 2004 году Саакашвили, ставший президентом, предложил Зурабишвили гражданство Грузии (при сохран...Хотите, чтобы мы ...
  • Дмитрий Бакланов
    Я бы вообще всем гражданам РФ чип вшил, со сбором информации на ЛОКАЛЬНЫЙ носитель. Это защита от неправедного обвине...Россия становится...

«Стыдно и больно»: спонсор ВСУ бард Сергей Никитин с позором вернулся на заработки в Россию

«Стыдно и больно»: спонсор ВСУ бард Сергей Никитин с позором вернулся на заработки в Россию

До вероломного предательства барды Татьяна и Сергей Никитины могли похвастаться огромной армией фанатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
А разве они не подлежат в России аресту за пособничество ВСУ?
Ответить
23 час.
ИР
Ирина Рукина
А кто билеты покупает на их выступления? Кто их приглашает? Они должны получить статус иноагентов со всеми вытекающими...
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Докатились Никитины... ПОЗОР!!  Как говорят на Украине: &quot;ГАНЬБА!!&quot;...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх