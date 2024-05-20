Эксперты прогнозируют большие проблемы и у автопроизводителей, и у автолюбителей. В России хотят ежегодно повышать утильсбор: что будет дальше с российским авторынком Комитет по промышленности Госдумы выступил с инициативой ежегодно увеличивать утилизационный сбор на транспорт с 2024 по 2030 год.