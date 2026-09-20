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Татар-информ

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В Минобрнауки напомнили о завершении приема заявлений на платные места в вузах

В Минобрнауки напомнили о завершении приема заявлений на платные места в вузах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Прием заявлений на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в российских вузах завершается сегодня, 20 сентября.

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