Студенников: не может быть и речи о возобновлении работы с Францией и Италией

Франция и Италия стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", поэтому не может быть и речи о возобновлении совместной работы с этими государствами в формате "2+2", с участием глав министерств иностранных дел и Минобороны.
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