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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Дело не только в ресурсах: почему Трамп не оставляет попыток установить контроль США над Гренландией

Дело не только в ресурсах: почему Трамп не оставляет попыток установить контроль США над Гренландией

Гренландия, крупнейший остров в мире, сегодня находится в центре внимания мировой политики. Этот холодный и малонаселенный регион, где проживает менее 60 тысяч человек, привлекает интерес США, и причины этого далеко не случайны.

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