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Сбросила 20 лет: Анжелика Варум с новой стрижкой произвела фурор

Сбросила 20 лет: Анжелика Варум с новой стрижкой произвела фурор

Певица решилась на эксперимент с имиджем. Леонид Агутин и Анжелика Варум Социальные сетиПевица Анжелика Варум в последние годы ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике, но недавно она порадовала фанатов редким выходом в свет.

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