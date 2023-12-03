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Аргументы и Факты

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В Мытищах прошла церемония передачи останков красноармейцев для захоронения

В Мытищах прошла церемония передачи останков красноармейцев для захоронения

В День памяти Неизвестного Солдата в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» состоялась торжественная церемония передачи останков четырех советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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