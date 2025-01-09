Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Оправдать насилие?: Мужчина отправил в реанимацию 17-летнего подростка, который угрожал изнасиловать его жену. Что скажете?

Оправдать насилие?: Мужчина отправил в реанимацию 17-летнего подростка, который угрожал изнасиловать его жену. Что скажете?

Прямо в новогоднюю ночь в Тамбове произошёл калечащий инцидент, вызвавший серьёзный резонанс в обществе.

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Комментарии
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Eduard
Почему мы с вами должны быть &quot;жертвами&quot; и жалеть хулиганов?
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8 час.
СБ
Сергей Бунцов
Каждый из них переборщил
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7 час.
Александр Симаков
Мы делаем выводы о произошедшем только на основании &quot;сухих сводок милицейской хроники&quot;, не принимая во внимание того, что осталось &quot;за кадром&quot;.  Наверняка этот &quot;молодой говорун&quot; не только не пытался извиниться, но и намеренно провоцировал мужа женщины. Много лет назад похожая ситуация произошла с моим дальним родственником. Во дворе дома, прямо у подъезда несколько отморозков побили его сына. Сергей (так зовут отца подростка) выскочил разбираться с обидчиками, пробовал по хорошему. Но сам подвергся оскорблениям со стороны хулиганов и угрозами разобраться со всей его семьёй. Сергей, мужик эмоциональный,  сбегал за ружьём (охотник) и застрелил самого &quot;отмороженного&quot;.  Суд вынес решение - превышение необходимой самообороны и присудил то ли  год, то ли два года.
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6 час.

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