Оправдать насилие?: Мужчина отправил в реанимацию 17-летнего подростка, который угрожал изнасиловать его жену. Что скажете?

Александр Симаков

Мы делаем выводы о произошедшем только на основании "сухих сводок милицейской хроники", не принимая во внимание того, что осталось "за кадром". Наверняка этот "молодой говорун" не только не пытался извиниться, но и намеренно провоцировал мужа женщины. Много лет назад похожая ситуация произошла с моим дальним родственником. Во дворе дома, прямо у подъезда несколько отморозков побили его сына. Сергей (так зовут отца подростка) выскочил разбираться с обидчиками, пробовал по хорошему. Но сам подвергся оскорблениям со стороны хулиганов и угрозами разобраться со всей его семьёй. Сергей, мужик эмоциональный, сбегал за ружьём (охотник) и застрелил самого "отмороженного". Суд вынес решение - превышение необходимой самообороны и присудил то ли год, то ли два года.