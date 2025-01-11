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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

В Госдуме предложили Прибалтику включить в состав России

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, если рассматривать пересмотр результатов Второй мировой войны, то вся Прибалтика должна стать частью России, следуя логике литовского президента Гитанаса Науседы.

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