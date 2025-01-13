Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 24

В Калифорнии продолжают бушевать крупнейшие в истории штата лесные пожары. По данным департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, число жертв возросло до 24 человек, передают «Вести» со ссылкой на ABC News.
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