Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

С нами не соскучишься!

Вопреки распространенному мнению, XXI век подарил нам немало красивых и умных фильмов. Выступая в защиту современного кинопроизводства, издание The New York Times попросило шесть популярных голливудских режиссеров перечислить их любимые картины за последние семнадцать лет.