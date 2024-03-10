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Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

Вопреки распространенному мнению, XXI век подарил нам немало красивых и умных фильмов. Выступая в защиту современного кинопроизводства, издание The New York Times попросило шесть популярных голливудских режиссеров перечислить их любимые картины за последние семнадцать лет.

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