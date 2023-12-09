Пленный ВСУ заявил, что их бросают как "котят на мясо" и мобилизуют силой

Украинцев мобилизуют силой и отправляют в подразделения без прохождения медкомиссии или качественной подготовки, а затем бросают "как котят на мясо", заявил сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатый.
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