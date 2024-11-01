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F.A.C.C.T: после заявления Дурова, доходы кибермошенников в Telegram упали на 22%

F.A.C.C.T: после заявления Дурова, доходы кибермошенников в Telegram упали на 22%

Речь идет о мошенниках, использующих схему «Мамонт».Доходы киберпреступников упали на 22% после того, как основатель Телеграм Павел Дуров сообщил о передаче властям данных о лицах, занимающихся незаконной деятельностью в мессенджере.

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