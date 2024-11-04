Science Bulletin: пентилентетразол смягчил тактильную дисфункцию у псов с аутизмом

Мутации в гене SHANK3 характерны для многих людей с расстройством аутистического спектра (РАС). В новом исследовании ученые из Китая выяснили, что эта генетическая особенность приводит к снижению осязательной чувствительности у собак.
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