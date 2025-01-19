Нейросетевая озвучка для Kingdom Come: Deliverance от SynthVoiceRu получила крупное обновлен...

Нейросетевая озвучка для Kingdom Come: Deliverance от SynthVoiceRu получила крупное обновление – стало заметно лучшеКак стало известно, незадолго до релиза Kingdom Come: Deliverance 2, SynthVoiceRu решил обновить свою русскую нейросетевую озвучку для оригинальной Kingdom Come: Deliverance.
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