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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нейросетевая озвучка для Kingdom Come: Deliverance от SynthVoiceRu получила крупное обновлен...

Нейросетевая озвучка для Kingdom Come: Deliverance от SynthVoiceRu получила крупное обновлен...

Нейросетевая озвучка для Kingdom Come: Deliverance от SynthVoiceRu получила крупное обновление – стало заметно лучшеКак стало известно, незадолго до релиза Kingdom Come: Deliverance 2, SynthVoiceRu решил обновить свою русскую нейросетевую озвучку для оригинальной Kingdom Come: Deliverance.

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