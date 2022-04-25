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Великобритания расширяет экспортные санкции против России

Правительство Великобритании объявило о расширении санкций на экспорт продукции в Россию. Запрещается отправка товаров и технологий, которые могут быть использованы против Украины.

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