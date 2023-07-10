Африканский вектор: Чехия против России

Прага работает над ослаблением влияния России в Африке. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, совершивший в июне пятидневный визит в Анголу и Замбию в сопровождении многочисленной делегации предпринимателей и чиновников.
Прага работает над ослаблением влияния России в Африке. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, совершивший в июне пятидневный визит в Анголу и Замбию в сопровождении многочисленной делегации предпринимателей и чиновников.
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