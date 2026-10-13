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Владимирские новости

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Билайн обеспечил связь для конкурса по поиску людей с воздуха во Владимирской области

Билайн обеспечил связь для конкурса по поиску людей с воздуха во Владимирской области

В финале конкурса автономной навигации беспилотников, организованного НТИ, участвовали четыре команды из пяти регионов, победила Лаборатория интеллектуальных беспилотных систем МИЭМ НИУ ВШЭ и компания «Когнитива».

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