Обвиняемый в террористическом акте в «Крокусе» имел новосибирскую прописку

Один из четырех обвиняемых в терроризме имел регистрацию в Новосибирске, которая истекла. В зале Басманного суда Москвы во время определения меры пресечения один из обвиняемых Далерджон Мирзоев сообщил, что имел трехмесячную прописку в Новосибирске, которая истекла.
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