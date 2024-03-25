Обвиняемый в террористическом акте в «Крокусе» имел новосибирскую прописку

Один из четырех обвиняемых в терроризме имел регистрацию в Новосибирске, которая истекла. В зале Басманного суда Москвы во время определения меры пресечения один из обвиняемых Далерджон Мирзоев сообщил, что имел трехмесячную прописку в Новосибирске, которая истекла.