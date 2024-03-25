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Обвиняемый в террористическом акте в «Крокусе» имел новосибирскую прописку

Обвиняемый в террористическом акте в «Крокусе» имел новосибирскую прописку

Один из четырех обвиняемых в терроризме имел регистрацию в Новосибирске, которая истекла. В зале Басманного суда Москвы во время определения меры пресечения один из обвиняемых Далерджон Мирзоев сообщил, что имел трехмесячную прописку в Новосибирске, которая истекла.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Если он раскаялся в содеянном, не надо его мучить - расстрелять со всей семьёй. Причём его последним.
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12 час.
Гарий Щерба
Это же  НАДО БЫЛО СЛУЧИТЬСА  ТАКОЙ ТРАГЕДИИ , что бы  НАЧАЛИ ТРЯСТИ ЧИНУШ  и  СЛЕТАТЬ ШАПКИ  из за  РАЗДАВАНИЯ РОССИЙСКИХ  паспортов кому  НЕ ПОПАДЯ ....??!!!??
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11 час.

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