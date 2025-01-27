Южноуральский боксер завоевал Кубок России

Эдмонд Худоян – победитель Кубка России по боксу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, представитель Южного Урала, Эдмонд Худоян из Златоуста уверенно выиграл у своего конкурента из Московской области Владимира Мнацаканяна в весовой категории 48 килограммов.
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