NYT сообщила об аллергии Маска на расходы и цели урезать траты властей США

Американский бизнесмен Илон Маск, который в администрации избранного президента США Дональда Трампа должен занять должность главы департамента эффективности госуправления, займется сокращением трат правительства США.
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