Достучаться до небес: Даниил Хармс как религиозный визионер

Уже само оформление книги Максима Гуреева о Данииле Хармсе как бы обещает нестандартный подход. Издание украшено коллажами из фотографий героя и его рисунков, буква Д на обложке игриво перевернута, как и слова «в небесах», а иллюстрации с автографами Хармса пестрят таинственными знаками и символами (среди них можно встретить египетский крест и монограмму Осириса).