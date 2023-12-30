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Достучаться до небес: Даниил Хармс как религиозный визионер

Достучаться до небес: Даниил Хармс как религиозный визионер

Уже само оформление книги Максима Гуреева о Данииле Хармсе как бы обещает нестандартный подход. Издание украшено коллажами из фотографий героя и его рисунков, буква Д на обложке игриво перевернута, как и слова «в небесах», а иллюстрации с автографами Хармса пестрят таинственными знаками и символами (среди них можно встретить египетский крест и монограмму Осириса).

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