Журналист ESPN раскрыл карьерные планы Сабониса в «Сакраменто»

Литовский баскетболист Домантас Сабонис, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз», намерен сосредоточиться на своей карьере в этой команде после того, как переговоры об обмене с «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс» не увенчались успехом.
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