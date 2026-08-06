Журналист ESPN раскрыл карьерные планы Сабониса в «Сакраменто»

Литовский баскетболист Домантас Сабонис, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз», намерен сосредоточиться на своей карьере в этой команде после того, как переговоры об обмене с «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс» не увенчались успехом.