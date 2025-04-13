Жители Новосибирской области не смогли вовремя вылететь в Таиланд

Аналогичные проблемы возникли у пассажиров авиакомпании Azur Air и в других городах России.В связи с возникшими проблемами в работе авиакомпании Azur Air, которая задержала рейсы из Новосибирска в Таиланд, Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку.