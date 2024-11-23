10 стыдных вопросов о человеке: отвечает популяризатор науки Александр Соколов

Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. Сегодня говорим с популяризатором науки Александром Соколовым о том, почему не все обезьяны стали людьми, откуда взялись люди со светлой кожей и вымрет ли человечество.
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