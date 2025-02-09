Трюдо объяснил, зачем Трампу нужна Канада

Президент США Дональд Трамп всерьез планирует сделать Канаду 51-м штатом, и это настоящая угроза. Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо во время собрания руководителей бизнеса в Торонто, The New York Times.
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