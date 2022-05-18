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Пловец Рылов: «Хотелось бы, чтобы больше спонсоров шло не только в футбол и хоккей. Я не против футбола, но люди не хотят популяризировать другие виды»

Олимпийский чемпион по плаванию Рылов призвал финансировать не только футбол и хоккей. «Хотелось бы, чтобы больше спонсоров шло не только в футбол и хоккей.

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