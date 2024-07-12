В Госдуме просят ввести наказание за скручивание автопробега

В Госдуме просят МВД ввести наказание за , пишет в пятницу, 12 июля, газета "Известия". С такой инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
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