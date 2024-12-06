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Лавров в интервью с Карлсоном заявил, что Россия не хочет ядерной войны с США

Лавров в интервью с Карлсоном заявил, что Россия не хочет ядерной войны с США

Также он пояснил, что применение «Орешника» стало сигналом Западу, что Москва не позволит нанести себе стратегическое поражениеРоссия не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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