Лавров в интервью с Карлсоном заявил, что Россия не хочет ядерной войны с США

Также он пояснил, что применение «Орешника» стало сигналом Западу, что Москва не позволит нанести себе стратегическое поражениеРоссия не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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