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Гросси допустил применение ядерного оружия в мире, если его получат больше стран

Гросси допустил применение ядерного оружия в мире, если его получат больше стран

Расширение количества государств, обладающих ядерным оружием, может стать опасным для всего мирового сообщества, считает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

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