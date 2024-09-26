Гросси допустил применение ядерного оружия в мире, если его получат больше стран

Расширение количества государств, обладающих ядерным оружием, может стать опасным для всего мирового сообщества, считает глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии