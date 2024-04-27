Как сложить простынь на резинке

АВТОР!!! «Простынь» — разговорная версия слова «простыня». Так что, если держать себя в рамках литературного языка, то правильно писать и говорить «стелить простыню».

Семенков Александр

А зачем снимать простыню с кровати? Застелил кровать и все дела. Вот погладить её после стирки и сложить аккуратно в гардеробной или шкафу, - другое дело.