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Квартира, дом, дача

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    И везде они хороши и неотразимы!!!!!Шкаф и его обитатели

Как сложить простынь на резинке

Как сложить простынь на резинке

Купив бельё на резинке, вы избавитесь от проблем со скатывающейся простыней и можете спокойно смотреть сны, зная наверняка, что она останется на положенном месте.

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Комментарии
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Tania Еременко
АВТОР!!! «Простынь» — разговорная версия слова «простыня». Так что,  если держать себя в рамках литературного языка, то правильно писать и говорить «стелить простыню».
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13 час.
Семенков Александр
А зачем снимать простыню с кровати? Застелил кровать и все дела. Вот погладить её после стирки и сложить аккуратно в гардеробной или шкафу, - другое дело.
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13 час.

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