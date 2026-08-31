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КСИР: танкер подорвался на минах на «незаконном маршруте» в Ормузском проливе

КСИР: танкер подорвался на минах на «незаконном маршруте» в Ормузском проливе

Супертанкер подорвался на двух минах, пытаясь воспользоваться «незаконным маршрутом» в южной части Ормузского пролива, следует из заявления Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

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