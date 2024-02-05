Инвестор Спинка рассказал об особенностях обезличенного металлического счёта

Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка заявил, что использование обезличенного металлического счёта (ОМС) целесообразно только в случае долгосрочных инвестиций.
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