Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных турвиз россиянам

Власти Шри-Ланки решили продлить выдачу бесплатных туристических виз гражданам семи стран, в том числе РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Коломбо Александра Ивина.
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