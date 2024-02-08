Садальский задал острый вопрос композитору Крутому после его отъезда в США

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский пришел в недоумение от того, по какой причине в прессе тиражируется мнение, что продюсер и композитор Игорь Крутой, сбежавший к маме в США, планирует вернуться в Российскую Федерацию к весне.