Садальский задал острый вопрос композитору Крутому после его отъезда в США

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский пришел в недоумение от того, по какой причине в прессе тиражируется мнение, что продюсер и композитор Игорь Крутой, сбежавший к маме в США, планирует вернуться в Российскую Федерацию к весне.
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