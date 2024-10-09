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Названы лучшие упражнения для повышения потенции

Названы лучшие упражнения для повышения потенции

Сексолог Павел Фельдман назвал лучшие упражнения для повышения потенции. Его слова приводит NEWS.ru. Эксперт заявил, что в спортзале необходимо выполнять многосуставные упражнения, такие как жимы, тяги, ягодичный мост и приседания.

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