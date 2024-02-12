Вышел первый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха». В нем внезапно показали мут...

Вышел первый трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха». В нем внезапно показали мутанта из «Людей Икс 2» 2003 годаПоявился первый тизер-трейлер предстоящего кинокомикса «Дэдпул и Росомаха», в котором показали не только главных героев, но и второстепенных персонажей.
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