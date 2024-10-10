ВТБ объяснил разрешение Путина на сделки с акциями «недружественных» иностранцев

ВТБ получил генеральное разрешение на сделки со своими акциями и с бумагами дочерних структур, принадлежащими инвесторам из «недружественных» стран для проведения запланированных реорганизаций, связанных с интеграцией в единый бренд ВТБ его дочерних банков, и выделения заблокированных активов, пояснил первый зампредправления банка Дмитрий Пьянов.