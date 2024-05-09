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Ротенберг о Дне Победы: «Наши солдаты освободили пол-Европы, спасли весь мир от фашизма. Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Никто не забыт и ничто не забыто! Помним и гордимся!»

«Сегодня самый важный праздник для всей нашей огромной страны – День Победы! Ровно 79 лет назад завершилась самая страшная война в истории человечества.

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