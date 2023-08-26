Никакой информации по гос.финансированию "Вагнера" нет

Galina Bobryasheva

Автором этой статьи является аноним по кличке colonelcassad. Врет давно, изобретательно и с любовью перевирает любую информацию! Я аж выдохнула, потому что от такой новости в первые минуты просто оторопела. Скорее всего какое-то салорейховское чучело!