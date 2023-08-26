Никакой информации по гос.финансированию "Вагнера" нетПесков появился после отдыха и начал выступать в своем стиле.
Никакой информации по гос.финансированию "Вагнера" нет
Комментарии
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Вячеслав Васильев
Бизнес ёпта,ничего личного .Племяша всей роднёй экипировали,только автомат не купили-не было в военторге))
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4 час.
Вячеслав Васильев
Или говорящая голова не ту бумажку взяла))
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4 час.
Galina Bobryasheva
Автором этой статьи является аноним по кличке colonelcassad. Врет давно, изобретательно и с любовью перевирает любую информацию! Я аж выдохнула, потому что от такой новости в первые минуты просто оторопела. Скорее всего какое-то салорейховское чучело!
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3 час.
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