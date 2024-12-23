Ветеран СВО стал мэром города в Кировской области и заявил, что администрация ворует: теперь его снова отправляют на фронт (ФОТО, ВИДЕО)

ВВ

Василий Васильев

Вот это еще один пример того, как наш Президент борется со своими подчиненными из "Единой Вертикали" кумовства и круговой поруки. С трибун он вещает о необходимости ставить "во Власть" прошедших через горнило СВО, и на деле, как только "запахло жаренным", сразу избавляется от них. Понятно, Президент скорее всего даже и не знает об этом конкретном случае, но ОН говорит об одном, а его подручные делают совсем противоположное и ничего не боятся. Как такое возможно ? По моему разумению, ТОЛЬКО в том случае когда низовые "слуги народа" плевать хотели на слова "начальника", ибо ЗНАЮТ, что им ничего не будет, поскольку Президент "своих" не сдает. И это подтверждается снова и снова.