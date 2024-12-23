Никита Горелов официально стал главой администрации города Сосновка Кировской области 28 октября. И уже 20-го декабря заявил, что его хотят снять с должности из-за того, что он обнаружил коррупцию.
Ветеран СВО стал мэром города в Кировской области и заявил, что администрация ворует: теперь его снова отправляют на фронт (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Вот это еще один пример того, как наш Президент борется со своими подчиненными из "Единой Вертикали" кумовства и круговой поруки. С трибун он вещает о необходимости ставить "во Власть" прошедших через горнило СВО, и на деле, как только "запахло жаренным", сразу избавляется от них. Понятно, Президент скорее всего даже и не знает об этом конкретном случае, но ОН говорит об одном, а его подручные делают совсем противоположное и ничего не боятся. Как такое возможно ? По моему разумению, ТОЛЬКО в том случае когда низовые "слуги народа" плевать хотели на слова "начальника", ибо ЗНАЮТ, что им ничего не будет, поскольку Президент "своих" не сдает. И это подтверждается снова и снова.
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13 час.
ВИ
Владимир Иванов
очередной бандеровский вброс не ведитесь
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Бред
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1 час.
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