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Русская весна

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Ветеран СВО стал мэром города в Кировской области и заявил, что администрация ворует: теперь его снова отправляют на фронт (ФОТО, ВИДЕО)

Ветеран СВО стал мэром города в Кировской области и заявил, что администрация ворует: теперь его снова отправляют на фронт (ФОТО, ВИДЕО)

Никита Горелов официально стал главой администрации города Сосновка Кировской области 28 октября. И уже 20-го декабря заявил, что его хотят снять с должности из-за того, что он обнаружил коррупцию.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Вот это еще один пример того, как наш Президент борется со своими подчиненными из &quot;Единой Вертикали&quot; кумовства и  круговой поруки. С трибун он вещает о необходимости ставить &quot;во Власть&quot; прошедших через горнило СВО, и на деле, как только &quot;запахло жаренным&quot;, сразу избавляется от них.  Понятно, Президент скорее всего даже и не знает об этом конкретном случае, но ОН говорит об одном, а его подручные делают совсем противоположное и ничего не боятся. Как такое возможно ?  По моему разумению, ТОЛЬКО в том случае когда низовые &quot;слуги народа&quot; плевать хотели на слова &quot;начальника&quot;, ибо ЗНАЮТ, что им ничего не будет, поскольку Президент &quot;своих&quot; не сдает. И это подтверждается снова и снова.
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13 час.
ВИ
Владимир Иванов
очередной бандеровский вброс не ведитесь
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Бред
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1 час.

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