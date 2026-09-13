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Царьград

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У границ Украины заметили "летающие морги" после мощного удара ВС России 

У границ Украины заметили "летающие морги" после мощного удара ВС России 

Генерал-майор ВС России Попов связал прибытие спецсамолётов НАТО с ударом русских военных по позициям противника в Краматорске, где могли быть иностранные наёмники, в том числе европейцы.

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