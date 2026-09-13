Генерал-майор ВС России Попов связал прибытие спецсамолётов НАТО с ударом русских военных по позициям противника в Краматорске, где могли быть иностранные наёмники, в том числе европейцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мы проигрываем т...
- Карни объявил тра...
- Зачем ВСУ ударили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым