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Zero Hedge

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EU NatGas Hits Highest Since 2022 As Low Storage Sets Stage For Winter Cold-Snap Price Shock

EU NatGas Hits Highest Since 2022 As Low Storage Sets Stage For Winter Cold-Snap Price Shock

EU NatGas Hits Highest Since 2022 As Low Storage Sets Stage For Winter Cold-Snap Price Shock European natural gas futures hit their highest level since December 2022 (early days of the Russia-Ukraine conflict) as domestic supplies remain well below the 15-year average.

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