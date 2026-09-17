Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наши! Разорвало обе ноги, но сумел вытащить ребенка из-под обстрела: как боец «Бритва» спас девочку, которая полтора месяца жила в подвале рядом с телом мамы

Наши! Разорвало обе ноги, но сумел вытащить ребенка из-под обстрела: как боец «Бритва» спас девочку, которая полтора месяца жила в подвале рядом с телом мамы

KP.RU: Российский боец спас от гибели ребенка под Константиновкой  Олеся ФИЛАШИНА Боец «Бритва» рассказал, как спас украинскую девочку из Константиновки.

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